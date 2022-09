De dag begint grijs en nat, vooral in het midden en noorden van het land. Het wordt zo'n 19 graden in het noordoosten tot 22 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten.

In het noorden kan het de hele ochtend flink regenen terwijl het in het zuiden, op een paar buien na, vrijwel droog blijft. Er kan zelfs een zonnetje tevoorschijn komen.

In de middag kan tijdens de buien onweer voorkomen.

In de avond en nacht blijft het wisselvallig. Er trekken van tijd tot tijd buien over het land. De temperatuur daalt naar een graad of 14.

