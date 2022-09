Om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten is het de bedoeling dat er een tweede centrum voor asielzoekers in Bant (Flevoland) komt. Veel omwonenden zijn fel tegen. In een poging hen van de noodzaak te overtuigen, ging staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) woensdagavond met hen in gesprek.

Een man of vijftien dromt om Eric van der Burg heen. Ze kijken hem indringend aan. In rap tempo vuren ze vragen op hem af.

Op de informatieavond zijn 120 mensen aanwezig. Ze willen van Van der Burg weten waarom hij niet een gemeente heeft uitgekozen die nog geen asielzoekers opvangt. Ook vinden ze dat het aantal asielzoekers dat straks in het dorp woont niet in verhouding staat tot het aantal inwoners van Bant (1.300).

De staatssecretaris probeert de vragen allemaal te pareren. Hij legt uit dat er voor een tweede aanmeldcentrum is gezocht naar een plek waar al een groot asielzoekerscentrum is, omdat veel faciliteiten dan niet opnieuw opgebouwd hoeven te worden. Ook "het feit dat het goed gaat" in Bant is een reden.

Van der Burg noemt Bant een 'voorbeeld'

Van der Burg erkent ook dat de gemeente Noordoostpolder, waar Bant toe behoort, al veel doet aan asielopvang. Er staat een asielzoekerscentrum waarin plek is voor duizend mensen. De staatssecretaris noemt Bant een "voorbeeld".

De sfeer is anders dan in plaatsen die nog helemaal geen asielzoekers opvangen, zoals laatst in Tubbergen. Van der Burg maakt soms een grapje en legt meerdere keren amicaal een hand op de schouder van een van de mensen met wie hij spreekt.

Toch is het voor de inwoners niet voldoende. Ze zijn er na afloop nog steeds niet van overtuigd dat het nieuwe aanmeldcentrum in Bant moet komen.

Eric van der Burg wordt omringd door kritische inwoners van Bant. Eric van der Burg wordt omringd door kritische inwoners van Bant. Foto: ANP

Nog onduidelijk of aanmeldcentrum er echt komt

Het is ook nog niet zeker dat het 'tweede Ter Apel' in de Noordoostpolder komt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de grond al wel aangekocht, maar de staatssecretaris voert nog gesprekken met de burgemeester over de verdere invulling.

Van der Burg wil dat er plek komt voor 250 tot 300 asielzoekers, die alleen op afspraak naar Bant komen. Ze moeten daar in de toekomst wat stappen in het registratieproces kunnen doorlopen.

Of het besluit er doorheen wordt gedrukt als Van der Burg er niet uitkomt in de gesprekken met de gemeente Noordoostpolder wilde hij niet zeggen.

Gesprekken op 'keurige manier' verlopen

Na twee uur zijn stem schor praten parelt het zweet inmiddels op het voorhoofd van Van der Burg. Hij krijgt veelal dezelfde vragen en onvermoeibaar herhaalt hij zijn antwoorden.

Van der Burg benadrukt ook dat hij op zoek is naar nog meer extra aanmeldcentra. Daar lopen gesprekken over, maar met welke gemeenten precies wil hij niet zeggen. "In ieder geval niet in het noorden, want daar hebben we Ter Apel al", zegt hij.

Na afloop keek Van der Burg terug op een "goede avond" die op een "keurige en nette manier" was verlopen. Hij had vier mensen gehoord die het met hem eens waren dat er in Bant een tweede aanmeldcentrum gevestigd moet worden. De rest was het met hem oneens.

Donderdag gaat hij opnieuw in gesprek over de asielcrisis, dan met de Tweede Kamer. Ook minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is bij dat debat aanwezig.

Centraal staat dan de deal waarmee de coalitie de problemen op het gebied van asielopvang wil oplossen.