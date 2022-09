Medewerkers van Rijkswaterstaat hadden het woensdagochtend op de A50 druk met meldingen over loslopende dieren. De snelweg moest bij Veghel zelfs aan beide kanten even dicht zodat een zwaan met een gebroken poot gered kon worden. Van een hond en een haan die zich ook op de snelweg zouden bevinden, ontbreekt nog steeds elk spoor.

De gewonde zwaan was op de middenberm beland. Het dier raakte gewond en kon daardoor niet meer zelf wegkomen. Hiervoor werd hulp van de lokale dierenambulance ingeschakeld. De zwaan werd veilig in een speciale zwanentas vervoerd en naar een vogelopvang gebracht. Als de breuk hersteld is, wordt het dier weer vrijgelaten in de natuur.

Om de reddingsactie veilig uit te voeren, sloot Rijkswaterstaat rond 9.40 uur zowel de linker- als de rechterrijstrook van de A50 af. Dit heeft niet lang geduurd en leidde daardoor niet tot verkeershinder.

Volgens Rijkswaterstaat komt het weleens voor dat snelwegen even worden afgesloten om dieren in veiligheid te brengen wanneer ze daar per ongeluk belanden.

"Vandaag was het wel een beestenboel, want vlak na de melding over de zwaan kregen we een melding binnen over een hond en een haan die op de A50 zouden loslopen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Maar we hebben deze dieren niet aangetroffen. Het zou goed kunnen dat ze er wel waren, maar dat ze zelf weer weg zijn gegaan."