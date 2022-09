De man die Sanil B. aanwees als degene die het meest was betrokken bij het geweld tegen Carlo Heuvelman, zegt al zijn kennis van de politie te hebben. Dat zegt hij tegen NU.nl in reactie op het verhaal dat eerder vandaag werd gepubliceerd. Heuvelman overleed vorig jaar aan de gevolgen van de mishandeling op Mallorca.

Het is nog altijd onduidelijk wie er verantwoordelijk zijn voor de dood van Heuvelman. Wel zijn er aanwijzingen dat B. betrokken was. Een DNA-spoor van Heuvelman werd gevonden op de schoen van B.

De man die een getuige en vriend van B. is, was in berichten naar zijn vader zeer stellig. In antwoord op vragen van zijn vader zegt hij dat B. en medeverdachte Mees T. de zwaarste klappen uitdeelden. "En Sanil is het meest betrokken geweest bij die jongen die nu in coma ligt", staat in het bericht, dat werd verstuurd op 17 juli, een dag voor het overlijden van Heuvelman in 2021.

De man zegt in gesprek met NU.nl wel getuige te zijn geweest van het gevecht met Heuvelman, maar niet te weten wie hierbij betrokken waren. De Spaanse politie zou hem meer hebben verteld over de rol van Sanil B. De man werd zelf op 16 juli aangehouden in Spanje en na verhoor weer vrijgelaten.

Op vragen van NU.nl woensdag zegt hij te hebben gezien dat Carlo viel. In eerste instantie zegt hij ook te hebben gezien dat Carlo werd geslagen, maar bij navraagt twijfelt hij of hij dit heeft waargenomen. "Het is ook lang geleden", verduidelijkt hij. Wel weet hij bijna zeker dat Carlo niet is geschopt. Hij heeft het in ieder geval niet gezien.

Het zijn dezelfde twijfels die hij eerder uitte in verhoren met de Nederlandse politie. Daar is de man in augustus en in december vorig jaar ondervraagd. In zijn eerste gesprek zegt hij dat hij zag dat Carlo is geslagen, maar in december kan hij zich dit niet meer herinneren. Dit roept verbazing op bij zijn verhoorders.

'Maar Sanil zei dat het in zijn maag was'

Naast het gesprek met zijn vader is er ook nog een conversatie via WhatsApp aan het dossier toegevoegd. Dat zijn berichten verstuurd tussen de man en Kaan B. Kaan B. wordt ook verdacht van geweldplegingen op Mallorca, maar niet van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman.

Het gesprek vindt plaats op 18 juli, een uur nadat via de media bekend is geworden dat Heuvelman is overleden. Kaan B. wil van de man weten "wie de kopschopper was". De man antwoordt: "Politie zei tegen mij Sanil", "Maar Sanil zei dat het in zijn maag was."

Dit gesprek lijkt over Heuvelman te gaan, maar volgens de man "lijkt dat zo, maar is dat niet zo."

Berichten besproken op inhoudelijke behandeling

De man zegt tegen NU.nl al twee keer te zijn verhoord door het Openbaar Ministerie (OM) over de berichten in het dossier en toen hetzelfde te hebben verteld.

Peter Plasman, de advocaat van Sanil B., herhaalt zijn eerdere reactie dat de berichten alleen op waarde kunnen worden geschat als de kennis van wetenschap bekend is. En de man in kwestie zegt dat zijn kennis afkomstig is van de politie en niet uit eigen waarneming.

De berichten zullen zeker worden besproken tijdens de inhoudelijke behandeling die 4 oktober van start gaat.