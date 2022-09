De politie heeft een vrouw uit Doetinchem aangehouden in verband met de zaak rondom Sem Vijverberg. Het lichaampje van de baby werd in januari 2006 gevonden in een vijver in Doetinchem.

Het gaat vermoedelijk om de moeder van de baby. Een DNA-onderzoek moet hier uitsluitsel over geven. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het pasgeboren kindje, meldt de politie.

Wat precies de rol van de vrouw is geweest bij de dood van de baby wordt nu onderzocht. De politie wil op dit moment geen verdere informatie over de zaak delen.

De politie kwam de vrouw op het spoor na een anonieme tip. Die kwam binnen na een grote mediacampagne in 2021, waarin aandacht werd gevraagd voor de nog onopgeloste zaak.

Het lichaampje van de baby werd door spelende kinderen gevonden in de rietkraag van de Kapperskolk in Doetinchem. De baby bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. Het kind kreeg van een van de jongens die hem hadden gevonden de naam Sem. De achternaam Vijverberg was afgeleid van het voetbalstadion van De Graafschap.