Het herstellen van de spoorverbinding tussen Lelystad en Dronten gaat nog wel even duren. De treinen rijden zeker tot 3 oktober niet, maar een woordvoerder van spoorwegbeheerder ProRail denkt dat dit mogelijk nog langer kan duren. "Alles is kapot."

De spoorverbinding ging vrijdagmiddag kapot door kortsluiting en brand in een hoogspanningsstation in Flevoland. Een hoogspanningskabel kwam op een bovenleiding van het spoor bij Swifterbant terecht. Ook kampte de provincie korte tijd met een stroomstoring.

ProRail is op dit moment nog bezig met het in kaart brengen van de schade. Een woordvoerder noemt de schade "ongekend". "De grond is zwartgeblakerd, gras heeft in brand gestaan. Ik sprak met een inspecteur die al 47 jaar aan het spoor werkt en dit nog nooit had meegemaakt".

Omdat er zo veel kapot is gegaan, duurt het wel even om de schade in kaart te brengen. Volgens de woordvoerder gaat het bijvoorbeeld om kapotte bovenleidingen, kabels onder de grond, onderstations en seinsystemen. En waar een bovenleiding nog relatief makkelijk te repareren is, is de beveiliging op het spoor een ingewikkelder probleem. "De reparatie daarvan is helaas geen kwestie van dagen, maar van weken."

De NS heeft bussen ingezet op het traject tot de bovenleiding gerepareerd is. ProRail hoopt volgende week met een prognose te komen voor de duur van de herstelwerkzaamheden.