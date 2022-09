De 21-jarige liquidatieverdachte Jesus T.A. heeft na maandenlang zwijgen een uitvoerige bekentenis afgelegd. Hij wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de liquidatie van zakenman Itzhak Meiri (56) in Amstelveen. Woensdag was de derde inleidende zitting in zijn strafzaak.

Meiri werd op 22 december vorig jaar op klaarlichte dag doodgeschoten in de Wieringerstraat in Amstelveen. T.A. werd een dag later in dezelfde plaats opgepakt, in de auto die bij de moord zou zijn gebruikt.

De tweede verdachte, een jongen van destijds zestien jaar (inmiddels zeventien), werd in januari gearresteerd. Ook in zijn zaak vindt woensdag een zitting plaats, achter gesloten deuren.

De geboren Israëliër Meiri was een bekende in de Amsterdamse onderwereld. In 2008 kreeg hij 6,5 jaar cel voor de miljoenenafpersing van Amsterdamse zakenlieden. Hij zou op een dodenlijst hebben gestaan. Over de achtergrond van de liquidatie is vooralsnog weinig bekend.

De Amsterdammer T.A. heeft verklaard dat hij niet de schutter is geweest. Hij heeft naar eigen zeggen de door hem gehuurde auto bestuurd waarmee de schutter op de plek des onheils is afgezet. Hij heeft op de schutter gewacht, om vervolgens samen te vluchten.

Ook zou hij Meiri in de periode voorafgaand aan de moord meerdere keren hebben gevolgd, nadat hij een peilbaken onder diens auto had geplaatst.

Verdachte lijkt geen stoornissen te hebben

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de bekentenis eerdere onderzoeksbevindingen. In de gebruikte auto zijn van zowel T.A. als zijn medeverdachte DNA-sporen gevonden. Bij een huiszoeking bij T.A. vond de politie een jas die vermoedelijk door de schutter is gedragen. Daarop is DNA van de medeverdachte ontdekt.

Tevens beschikt justitie over een op een telefoon aangetroffen filmpje, waarop is te zien dat de verdachten aan het proefschieten zijn.

Een persoonlijkheidsonderzoek van de T.A. heeft geen stoornissen aan het licht gebracht. Naar aanleiding van de bekentenis zal de psycholoog opnieuw een gesprek met hem voeren.

OM wil dat verdachten samen terechtstaan

Het OM ziet beide verdachten als medepleger van de liquidatie. Zij zouden nauw hebben samengewerkt bij de uitvoering van het moordplan. De jonge medeverdachte heeft tot dusver niets willen verklaren.

De rechtbank heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland op 22 en 24 november. Het OM wil dat het tweetal samen terechtstaat, in één proces.

Normaliter vinden strafprocessen tegen minderjarigen geheel achter gesloten deuren plaats. In dit geval zou de verdachte tiener in het openbaar moeten terechtstaan. Alleen zijn persoonlijke omstandigheden zou de rechtbank dan in beslotenheid bespreken, zonder pers en publiek. De rechtbank moet hierover nog een beslissing nemen.