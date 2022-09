Bij de Limburgse studentenvereniging M.S.V. Tragos zijn studenten vernederd tijdens ontgroeningen, melden bronnen aan NU.nl. De overtredingen zijn dermate serieus dat de Universiteit Maastricht per direct de subsidies intrekt en de vereniging voor onbepaalde tijd uitsluit van de introductieweek in de stad, laat een woordvoerder weten.

De universiteit schrijft in een verklaring dat er sprake was van "volstrekt onacceptabel" gedrag. In eerdere jaren zijn ook al incidenten tijdens ontgroeningen bij Tragos gemeld.

Volgens 1Limburg zijn de studenten tussen 2 en 5 september met urine bekogeld. Ook zouden mannelijke kandidaat-leden gedwongen zijn om bier met diverse ingrediënten te drinken, waardoor zij moesten overgeven. Ze waren zo opgesteld dat ze over elkaar heen zouden kotsen. Verder zou er vrouwonvriendelijk en racistisch gedrag zijn vertoond.

In de verklaring van de universiteit staat dat Tragos "op het gebied van persoonlijke integriteit en hygiëne" tekortschoot. Dat er sprake was van racistische en discriminerende teksten en activiteiten wordt ook bevestigd.

1Limburg schrijft dat zo'n 40 van de 175 kandidaat-leden zijn afgehaakt tijdens de ontgroening. De vereniging laat in een reactie weten dat het bestuur zich "kapot is geschrokken". Acht leden zijn voor onbepaalde tijd geschorst, schrijft de regionale omroep. De kroeg van de vereniging blijft tot nader order gesloten.

De sancties voor Tragos blijven voor onbepaalde tijd van kracht. De vereniging wordt met klem gevraagd om een verbeterplan op te stellen. De universiteit roept studenten ertoe op klachten en misstanden te blijven melden.