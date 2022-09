In het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep heeft een brand een grote loods verwoest waarin onder meer een vissenwinkel en een vogelspeciaalzaak waren gevestigd. Alle dieren zijn omgekomen, meldt de brandweer. Het is niet bekend hoeveel dieren zich in het pand bevonden.

Op beelden van lokale media was te zien dat het pand in lichterlaaie stond. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

De brand aan de IJweg ontstond dinsdagavond. Woensdag rond 0.45 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. Twee woningen moesten worden ontruimd. De bewoners konden in de loop van de nacht weer terugkeren. Bij de brand kwam veel rook vrij.

"Woorden schieten tekort", schrijft vogel- en papegaaienspeciaalzaak Allesvooruwvogel.nl op Facebook. "Ons levenswerk verwoest binnen een half uur. Zonder enige vorm van afscheid zijn alle vogels ons ontvallen."

Ook bij Mink Vijver en Aquarium is het ongeloof groot. "De droom, het levenswerk, is verdwenen. Opgegaan in een vlammenzee, binnen twintig minuten geheel weggevaagd", aldus de speciaalzaak.