Het aantal explosies en plofkraken ligt in de eerste acht maanden van 2022 hoger dan in heel 2021, schrijft RTL Nieuws op basis van interne stukken. De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben tegelijkertijd niet genoeg mankracht de misdrijven te onderzoeken, waardoor zaken vluchtiger worden onderzocht.

Uit de stukken die RTL Nieuws heeft ingezien blijkt dat er in de eerste acht maanden van 2022 al meer handgranaten, brandbommen en zelfgemaakte explosieven voorbij zijn gekomen dan in heel 2021. Het aantal ontplofte molotovcocktails is met 28 zelfs verdubbeld.

Het NFI schrijft in een interne mail aan de politie dat de stijging "dramatisch" is. Het laboratorium heeft een contract met de politie om drie onderzoeken naar explosies per maand te verrichten. In augustus lageren er veertien onderzoeksdossiers op het bureau van het NFI.

Het forensisch instituut heeft de onderzoeksduur inmiddels verkort van de gebruikelijke drie maanden naar een maand. Daarbij worden minder sporen geanalyseerd en blijven sommige rapporten links liggen.

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) waarschuwt dat ook bij de forensische opsporing van de politie een tekort is aan personeel. "En hoe langer die daders rondlopen, hoe meer gevaar dat geeft. Die stoppen niet na een explosie of na een handgranaat, die stoppen pas als je ze aanhoudt."

De korpsleiding van de politie heeft de aantallen en de werkwijze van het NFI bevestigt aan RTL Nieuws. "Er blijft ruimte voor maatwerk bij calamiteiten. Niet alles is spoed", aldus de korpsleiding.