De politie heeft vorige week maandag een 44-jarige leerkracht uit de gemeente Heusden (Noord-Brabant) aangehouden in een zedenzaak. De man kwam als verdachte naar voren na een melding dat hij stiekem opnames zou maken van kinderen, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De verdachte geeft les op een basisschool in de gemeente Heusden. De betrokken kinderen zijn geen leerlingen van deze school, meldt het OM.

Het incident waar melding van werd gemaakt, vond niet plaats in de gemeente Heusden, maar ergens anders in de provincie. De werkgever van de man is op de hoogte gesteld van de aanhouding.

De politie heeft onder meer mobiele telefoons waarop naaktfoto's van kinderen staan in beslag genomen. Het OM zegt dat verder onderzoek wordt gedaan naar de aard en de omvang van de afbeeldingen.

De man zit op dit moment vast vanwege "het incident waarmee het onderzoek begon en vanwege de naaktfoto's". "Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze verdenking wordt", zegt het OM.

De man is vorige week donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat hij nog zeker twee weken langer vast moest blijven zitten. Op 14 september moet hij voor de raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant verschijnen.