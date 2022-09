De Spaanse chauffeur die eind augustus met zijn vrachtwagen van een dijk raakte en op een buurtbarbecue in Nieuw-Beijerland inreed, had op dat moment een epileptische aanval. Dat zeggen zijn advocaten volgens Rijnmond.

De chauffeur reed op zaterdag 27 augustus vanuit stilstand plots een dijkje af. Daar was op dat moment een barbecue bezig die was georganiseerd door de lokale ijsclub. Het drama in het Zuid-Hollandse dorp eiste zeven levens, waaronder die van een hoogzwangere vrouw en haar ongeboren kind.

Ook raakten zeven mensen dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Zes van hen zijn inmiddels weer thuis. Eén persoon ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

Volgens de advocaat heeft de chauffeur al eerder epileptische aanvallen gehad. De laatste keer was in zijn jeugd, maar hij zou onder behandeling staan van een arts en er nog altijd medicijnen voor slikken.

De advocaat noemt het drama een noodlottig ongeval. Het is volgens hem nog wel onduidelijk of de chauffeur gas gaf of in z'n vrij de dijk is afgerold. De chauffeur zou zich niets meer herinneren van het moment dat zijn vrachtwagen naar beneden rolde.

De politie wil de claim van de man niet bevestigen of ontkennen, omdat het onderzoek nog loopt. Eerder wees onderzoek uit dat de chauffeur niet onder invloed van drugs of alcohol was. De chauffeur zat tot dinsdag in volledige beperking, maar mag inmiddels ook weer contact hebben met zijn familie.