De komende dagen worden er hoosbuien in Nederland verwacht. Dat kan leiden tot massale sterfte bij vissen, waarschuwen waterschappen.

Door een fikse regenbui spoelt vuil, zoals hondenpoep, van de kurkdroge straten in het water, zegt waterschap Vechtstromen in Overijssel. Sommige riolen kunnen ook een grote hoeveelheid regenwater ineens niet aan. Ze stromen dan over en lozen ongezuiverd water in een vijver of sloot. Dat zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het water heel snel zakt.

Door de droogte staat het water heel laag. Ook is het door de hitte flink opgewarmd en zuurstofarm. Als er dan ook nog eens een flinke hoeveelheid vies water bij komt, krijgen de vissen te maken met een gebrek aan zuurstof. Onder meer in Brabant, Limburg en Gelderland zijn in sommige gebieden al massaal vissen gestorven door gebrek aan zuurstofrijk water.

Waterschappen waarschuwen dat mensen niet zelf dode vissen uit beken, vijvers en slootjes moeten halen, want daardoor komen de vissen nog verder in moeilijkheden. De waterschappen nemen maatregelen als ze een melding krijgen van naar zuurstof happende of dode vissen.

Sportvissers helpen de waterschappen om vissen naar beter water over te zetten als dat mogelijk is. De sportvisserij heeft daarvoor speciale spullen. Zomaar vissen vangen zorgt voor verstoring van de bodem, waardoor het water troebel wordt en nog meer vissen doodgaan. Waterschappen proberen het zuurstofgehalte in het water te verbeteren. De schappen ruimen ook dode vissen op.