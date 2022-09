Sanil B. wordt door een van zijn vrienden aangewezen als diegene die geweld heeft gebruikt tegen Carlo Heuvelman. Dat blijkt uit berichten die zijn ingezien door NU.nl. De berichten zijn afkomstig van een man die vorig jaar op Mallorca aanwezig was bij het gevecht waarbij Heuvelman overleed.

De berichten kunnen doorslaggevend zijn in de zaak, waarin het nog steeds onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de dood van Heuvelman. Ze vormen opnieuw een aanwijzing dat hoofdverdachte B. betrokken was bij het dodelijke geweld, maar ook Mees T. wordt in de berichten genoemd. Beide mannen hebben tot nu toe altijd stellig ontkend.

De berichten zijn aangetroffen op een telefoon van een negentienjarige man die zelf niet betrokken was bij het geweld op Mallorca. Daarom is zijn telefoon pas begin augustus in beslag genomen. Daarop is onder meer een gesprek met zijn vader gevonden.

Op de vraag van de vader of B. en T. het meeste geweld hebben gebruikt, antwoordde de man: "Ja, die hebben de zwaarste klappen uitgedeeld", om daar vervolgens aan toe te voegen: "En Sanil is het meest betrokken geweest bij die jongen die nu in coma ligt."

Het gesprek vond plaats in de avond van 17 juli 2021. Heuvelman lag op dat moment in een coma in een Spaans ziekenhuis. Daar zou hij een dag later overlijden. Het gesprek ging verder met de vraag van de vader of B. en T. als enigen geweld hadden gebruikt, of dat ook anderen eraan meededen. De man antwoordde: "Ja, zij twee het meest. Zij hebben de meeste schade aangericht."

Beide mannen worden vervolgd voor betrokkenheid bij de dood van Heuvelman, maar ook voor een poging tot doodslag van een vriend van Heuvelman. Ook zouden zij eerder die nacht betrokken zijn geweest bij een vechtpartij bij café De Zaak.

Man werd al eerder gehoord als getuige

Uit dossierstukken die zijn ingezien door NU.nl blijkt dat de man al eerder als getuige is gehoord. Dit gebeurde in augustus 2021 en eind december vorig jaar. De man verklaarde in eerste instantie dat hij had gezien dat Heuvelman twee klappen kreeg. In het latere verhoor kwam hij hiervan terug en zei hij alleen gezien te hebben dat Heuvelman op de grond viel.

Hij vertelde dat hij niet heeft gezien wie hier verantwoordelijk voor was. Zijn verhoorders zeiden dat ze dat maar moeilijk konden geloven, omdat hij boven op het gevecht stond. De man bleef er echter bij van niets te weten.

De man, wiens naam bij de redactie bekend is, is om een reactie gevraagd. Hij zegt dat hij niet wil meewerken.

Peter Plasman, de advocaat van B., zegt tegen NU.nl dat aan deze berichten geen enkele waarde kan worden toegekend. "Hoe de man aan zijn 'wetenschap' is gekomen is niet duidelijk en zijn uitlatingen zijn tegenstrijdig. In deze zaak kunnen er vele motieven zijn om iets te beweren."

De inhoudelijke behandeling van de zaak rond de dood van de 27-jarige Heuvelman gaat begin oktober van start.