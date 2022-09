Het kabinet moet snel met een langetermijnplan voor Oekraïense vluchtelingen komen, schrijft de Adviesraad Migratie (ACVZ) dinsdag. Ze verkeren volgens het adviesorgaan nu in te veel onzekerheid over hun positie in Nederland en de mogelijkheden die ze hier krijgen

De overheid moet met plannen voor onderwijs, zorg en werk komen en er rekening mee houden dat een deel van deze groep permanent in Nederland kan blijven, schrijft de ACVZ.

In de langetermijnvisie moet onder meer vastgelegd worden hoe Oekraïense vluchtelingen een opleiding kunnen afmaken als ze daar al eerder aan waren begonnen, vindt de ACVZ. Ook zouden ze op vrijwillige basis een inburgeringscursus moeten kunnen volgen.

De ACVZ bepleit verder dat er een structurelere oplossing gevonden moet worden zodat alle Oekraïners zorg geboden kan worden. Daarvoor zijn ze nu nog afhankelijk van registratie in de Basisregistratie Personen. Ook moet het volgens de adviesraad makkelijker worden voor Oekraïners om als zzp'er te werken.

De adviesraad vindt dat Nederland duidelijk moet maken of er een regeling komt waarmee Oekraïners een verblijfsstatus kunnen krijgen in Nederland. "Ook als die mogelijkheden beperkt zijn is het van belang om daarover te communiceren." Dat heeft ook gevolgen voor de capaciteit van de IND en de plannen voor de bouw van nieuwe woningen.

Tijdelijke regeling kan als voorbeeld dienen

Op zich vindt de ACVZ dat de zaken voor Oekraïners aanvankelijk goed geregeld waren in een tijdelijke regeling, zeker omdat ze door het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie een bijzondere positie hadden. De raad vindt zelfs dat daar lessen uit te trekken zijn voor de opvang van asielzoekers die uit andere landen komen.

"Het is echter belangrijk nu al onder ogen te zien dat tijdelijke bescherming mogelijk niet zo tijdelijk zal zijn als het lijkt", schrijft de adviesraad. "Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de groep ontheemden zal worden die zal (willen) blijven."