Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man uit Roosendaal die vrijdag bij het zeer ernstige verkeersongeval in Oud Gastel was betrokken van roekeloos rijden. Justitie meent dat de 27-jarige bestuurder schuldig is aan het ongeluk.

De rechter-commissaris heeft dinsdag bepaald dat de man de komende twee weken blijft vastzitten.

Bij het ongeval kwamen een 39-jarige vrouw en haar 8-jarige zoon en 10-jarige dochter om het leven. Een andere inzittende, een vrouw van 42 jaar, kwam ook om het leven. Haar negenjarige dochter raakte gewond. Zij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en weer thuis.

Op de weg waar het ongeluk gebeurde, mag maximaal 50 kilometer per uur gereden worden. Het lijkt erop dat de verdachte op hoge snelheid naar de kruising reed, waar de auto's op elkaar botsten. Hoe hard hij precies reed, is nog niet duidelijk.

"Zijn rijstijl heeft geleid tot dit ernstige feit", aldus de officier van justitie. "Een feit waarbij vier mensen om het leven zijn gekomen."

Ondertussen gaat het onderzoek verder, meldt het OM.