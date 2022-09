Het Openbaar Ministerie (OM) eist twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Willem M. voor het doodrijden van motoragent Arno de Korte. Daarnaast wil het OM een rijontzegging van tien jaar en een beroepsverbod voor de vrachtwagenchauffeur.

De 47-jarige Willem M. (roepnaam Edwin) uit het Zuid-Hollandse Melissant reed op 7 juli vorig jaar motoragent De Korte aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het 47-jarige slachtoffer had kort daarvoor een stopteken gegeven. Na de aanrijding is de motoragent honderden meters meegesleurd. M. is daarna doorgereden.

Volgens het OM is er genoeg bewijs dat M. de motoragent bewust en opzettelijk heeft aangereden. Zo hoorden ooggetuigen hem gas geven. M. zou hebben gehandeld uit "rancune, boosheid en haat". Hij was volgens de officier van justitie "rancuneus naar de politie, maar de verkeerspolitie en motoragenten in het bijzonder".

Het OM denkt niet dat M. de motoragent met voorbedachten rade wilde doden, waardoor er dus geen sprake zou zijn van moord. Daarom wil justitie dat de vrachtwagenchauffeur wordt veroordeeld voor doodslag.

Dinsdag was de tweede zittingsdag in de zaak. De nabestaanden van De Korte kregen het woord. Zijn moeder en schoonzus spraken van een aanslag op de Rotterdamse verkeerspolitie. De nabestaanden benadrukten dat M. ook betrokken is geweest bij eerdere ongevallen. Het slachtoffer van het eerste incident was eveneens een motoragent. Die raakte bij de aanrijding in 2015 een arm kwijt.

Op de eerste zittingsdag werden beelden van webcams en verkeerscamera's getoond, net als een 3D-animatie van de gebeurtenissen. Daarnaast gaf een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) maandag een toelichting aan de hand van ingezoomde beelden van vlak voor de dodelijke aanrijding.

Op maandag 12 september houdt de advocaat van M. zijn pleidooi.