22 jaar na de beschuldiging dat hij zijn vriendin zou hebben gedood, is Rob B. vrijgesproken. Veertien jaar lang zat hij onterecht in een tbs-kliniek. Daar moet een royale schadevergoeding tegenover staan, vindt zijn advocaat Pieter van der Kruijs. In de tussentijd probeert B. zijn leven bij elkaar te rapen.

Rob B. wil ook na zijn vrijspraak graag Rob B. genoemd blijven worden. NU.nl geeft daar gehoor aan en schrijft zijn achternaam niet voluit.

De lijdensweg van B. begon in april 2000. Toen vond hij zijn partner Regie van den Hoogen met doorgesneden keel in de hal van hun flatwoning in Rosmalen. Hij sloeg direct alarm en werd diezelfde dag nog als verdachte aangehouden.

"Zij was de enige grote liefde van zijn leven. Haar dood was al verschrikkelijk. En dan krijg je het ook nog in de schoenen geschoven", probeert Van der Kruijs het leed te duiden. "Hij is nooit geloofd."

Hoe kon deze zaak zo misgaan? De veroordeling van B. rustte vooral op conclusies van forensisch deskundigen. Zij oordeelden dat Regie van den Hoogen zichzelf niet kan hebben gedood, maar dat iemand anders dat moet hebben gedaan. Nieuw onderzoek heeft die conclusies onderuitgehaald.

De advocaat benadrukt dat het onterecht vastzitten niet de enige schade is die B. leed. Zo verliet vrijwel iedereen zijn leven toen hij veroordeeld werd. "Want ineens bleek hij in staat tot moord. Zijn leven is naar de gallemieze gegaan."

Een dag na de laatste uitspraak is er vanzelfsprekend een enorme druk van zijn schouders gevallen, weet de advocaat. "Momenteel laat hij het bezinken en schetst hij een plan met wat hij nog allemaal kan doen en wat er met hem gaat gebeuren de komende tijd."

Proces naar gerechtigheid nog niet ten einde

Voor Van der Kruijs ligt de focus nu op een nieuw hoofdstuk in de zaak: een aanzienlijke schadevergoeding. Hij legt uit dat het juridische systeem na een gerechtelijke dwaling drie stappen van een proces doorloopt:

Excuses aanbieden aan het slachtoffer.

Een voortvarende aanpak voor de schadevergoeding.

Eventuele andere hulp: welke extra ondersteuning is nodig?

Aan het eerste punt is (deels) voldaan. Maandag bood het Openbaar Ministerie (OM) al zijn excuses aan. "Wij betreuren het leed dat B. en zijn dierbaren is aangedaan. We gaan kritisch kijken naar het verloop van deze zaak", aldus landelijk hoofdadvocaat-generaal Mariëtte Bode. Van der Kruijs had graag in de rechtszaal al volmondige excuses ontvangen. Zo baalt hij ervan dat het woord 'onschuldig' niet is gevallen. De rechtbank heeft geen excuses aangeboden.

Het laatste punt kan in het geval van B. interessant worden. Hij wil graag de psychiatrische opvang in Halsteren verlaten en in een opvang in de buurt van zijn familie gaan wonen. B. kampt met schizofrenie en heeft extra hulp nodig.

Precieze schadevergoeding blijft vaak geheim

De advocaat kan nog niets zeggen over de hoogte van de schadevergoeding. Die bedragen worden überhaupt niet vaak openbaar gemaakt, licht hij toe.

In het geval van de Puttense moordzaak, waarbij twee mannen zeven jaar lang onterecht vastzaten, werd 1,8 miljoen euro uitgekeerd. Van der Kruijs doet geen uitspraken over het bedrag waar hij op hoopt. "Dat hangt af van zoveel aspecten, zoals hoeveel hij had kunnen werken in de tijd dat hij vastzat."

Wel verwacht hij een "redelijk" bedrag te kunnen krijgen voor B. De precieze hoogte moeten de betrokken partijen zelf vaststellen. "Ik heb het vermoeden dat ze het leed erkennen en dat ze weten dat ze royaal moeten vergoeden. Er is verschrikkelijk geblunderd in deze zaak."