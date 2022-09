Nabestaanden van de doodgereden motoragent Arno de Korte hebben dinsdag in de rechtbank indrukwekkende slachtofferverklaringen voorgedragen. Zijn moeder en schoonzus spraken van een aanslag op de Rotterdamse verkeerspolitie.

"Mijn zoon was zo'n goede motoragent. Hij behoorde tot de beste motorrijders van het korps", vertelde zijn moeder tijdens de strafzaak tegen Willem M. uit Melissant. De 47-jarige M. staat terecht voor moord dan wel doodslag.

"Het is niet te bevatten dat iemand bewust mijn zoon het leven heeft afgenomen. Arno, die gewoon zijn werk aan het uitoefenen was. Een agent in hart en nieren. Een toegewijde motorrijinstructeur."

De nabestaanden benadrukten dat M. ook betrokken is geweest bij eerdere ongevallen. Het slachtoffer van het eerste incident was eveneens een motoragent. Die raakte bij de aanrijding in 2015 een arm kwijt. M. kreeg daarvoor een taakstraf van 160 uur. Bij een ongeval in 2020, dat niet tot een strafzaak heeft geleid, kwam een 79-jarige vrouw om het leven.

'Waarom mocht deze man nog rondrijden?'

"Ik kan ruim een jaar later nog steeds niet begrijpen waarom deze man nog rondreed in zijn vrachtwagen. Er zijn twee doden en iemand is verminkt. In de loop van afgelopen jaar is mijn verdriet alleen maar groter geworden", aldus de moeder.

De schoonzus van de 47-jarige omgekomen motoragent noemde het onbegrijpelijk dat de nabestaanden tot op de dag van vandaag niets van de vrachtwagenchauffeur hebben gehoord. "Geen enkel woord van berouw", zei ze. Ze noemde de aanrijding een bewuste keuze van M. "Hij heeft niet geremd, sterker: hij is doorgereden."

Agent werd honderden meters meegesleurd

De Korte werd na de aanrijding honderden meters meegesleurd. Een bevriende collega vertelde dat ze op de plek van het ongeluk eerst de motor zag en daarna haar toegetakelde collega doodstil zag liggen. "Een gruwelijk beeld dat voor altijd op mijn netvlies gegrift zal staan. Ik weet nog dat mijn benen het begaven. Mijn hele wereld stortte in", zei de politievrouw.

Ook zij noemde het onbegrijpelijk dat de vrachtwagenchauffeur na de aanrijding doorreed: "Om daarna je container te lossen en naar huis te rijden, getuigt van nul menselijkheid." Het Openbaar Ministerie komt in de loop van de tweede zittingsdag met de strafeis tegen M.