Op de tweede dag van de strafzaak over de dodelijke aanrijding van motoragent Arno de Korte krijgen zijn nabestaanden het woord. Het Openbaar Ministerie (OM) streeft ernaar om daarna het requisitoir te houden, uitmondend in een strafeis tegen vrachtwagenchauffeur Willem M. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

De 47-jarige M. uit het Zuid-Hollandse Melissant reed op 7 juli vorig jaar motoragent De Korte aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het 47-jarige slachtoffer had kort daarvoor een stopteken gegeven. Na de aanrijding is de motoragent honderden meters meegesleurd. M. is daarna doorgereden.

De moeder, de schoonzus en een nichtje van De Korte hebben aangekondigd gebruik te willen maken van hun spreekrecht. In de zittingszaal van de Rotterdamse rechtbank hebben zij maandag de helm, de baret en een foto van De Korte geplaatst. Buiten was een spandoek te zien met zijn portret en de tekst: "Onze lieve vriend is er niet meer..."

Volgens het OM is er genoeg bewijs dat M. de motoragent bewust en opzettelijk heeft aangereden.

OM: 'Verdachte was rancuneus naar agenten toe'

Zo hoorden ooggetuigen hem gas geven. M. zou hebben gehandeld uit "rancune, boosheid en haat". Hij was volgens de officier van justitie "rancuneus naar de politie, maar de verkeerspolitie en motoragenten in het bijzonder".

Op de eerste zittingsdag heeft het OM beelden van webcams en verkeerscamera's getoond, net als een 3D-animatie van de gebeurtenissen. Daarnaast gaf een verkeersongevallendeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een toelichting aan de hand van ingezoomde beelden van vlak voor de dodelijke aanrijding.

Op maandag 12 september houdt de advocaat van M. zijn pleidooi.