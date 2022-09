Het is dinsdag wisselend bewolkt en het blijft in de ochtend zo goed als overal droog. De zon breekt fel door en de temperatuur loopt snel op.

De wind uit het zuid- tot zuidwesten is zwak tot matig. Het wordt 25 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het zuidoosten van het land.

In de namiddag komt in het noordoosten lokaal een onweersbui tot ontwikkeling. In de late avond trekken enkele onweersbuien het zuidwesten van het land binnen.

