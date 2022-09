De beelden van asielzoekers die in een grasveld in Ter Apel liggen, leidden op verschillende niveaus tot actie. Naast de instanties die zich richten op de grote oplossingen, dragen ook kleinere hulporganisaties hun steentje bij. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan niet alles zelf doen.

Inmiddels slapen er nog nauwelijks mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. "Hooguit een paar, maar die doen dat vrijwillig", zegt een woordvoerder van het COA tegen NU.nl. Deze asielzoekers proberen op die manier sneller aan de beurt te komen bij het aanmeldcentrum.

Ook die mensen verdienen betere slaapomstandigheden, vindt Stichting MiGreat. Daarom zamelt de organisatie dekens, slaapzakken en matjes in. "Andere spullen verzorgen we niet omdat er verder niet veel mogelijk is in Ter Apel", zegt voorzitter Roos Ykema. Ze doelt op de tentjes die werden gedoneerd door lokale ondernemers, maar in beslag werden genomen door de gemeente.

"De slaapspullen delen we elke avond uit als alle bussen weg zijn. Dus als alle mensen weg zijn die wel een plek hebben gevonden", zegt Ykema. Nieuwe asielzoekers die 's avonds aankomen, worden met bussen naar (nood)opvanglocaties gebracht.

Toch zag MiGreat de afgelopen dagen nog steeds "tientallen mensen" zonder goede slaapspullen. "Gelukkig gaan de meeste mensen wel naar crisis- en noodopvang. Maar we blijven langsgaan om te checken of er nog slaapspullen nodig zijn."

De stichting zegt er "niet gerust" op te zijn dat er straks niet weer mensen buiten het aanmeldcentrum moeten slapen. Onder meer Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis zijn ook nog steeds aanwezig in Ter Apel.

COA waardeert hulp, maar waakt voor onoverzichtelijkheid

Het COA verwelkomt de hulp van organisaties zoals MiGreat, omdat het zelf niet de mogelijkheden heeft om betere slaapspullen te regelen. "Wij zijn altijd afhankelijk van hulporganisaties. Het COA kan dit niet alleen", zegt de woordvoerder.

"Wij zijn er voor de daadwerkelijke opvang en begeleiding van asielzoekers, voor alle steun eromheen zijn we de hulporganisaties zeer dankbaar. We doen het met zijn allen, het contact is altijd zeer goed geweest."

Het COA benadrukt wel dat hulp niet lukraak geboden moet worden. "Het moet wel gestructureerd blijven. Als er bijvoorbeeld maar zeventig slaapzakken voor tachtig mensen zijn, kun je ruzie krijgen."

Dat wordt beaamd door MiGreat-voorzitter Ykema. "Goed hulp bieden is een vak. Er zit veel organisatie achter om dat goed te doen en om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt wat er nodig is. Als er een organisatie is die dat op termijn wil doen, graag."

'Hopen dat vrijwilligershulp nooit meer nodig is'

Het COA wil er ook voor waken dat er te veel spullen worden ingezameld. "Het is altijd de vraag wat je met die spullen doet als de crisis voorbij is. Daar zijn hulporganisaties als het Rode Kruis beter in dan wij."

MiGreat laat weten dat de spullen die niet (meer) nodig zijn, worden gestuurd naar plekken waar ze nog wel zijn te gebruiken. "We sturen ze bijvoorbeeld naar Calais, Roemenië, en dat soort plekken."

Beide organisaties hopen vooral dat vrijwilligershulp rond de opvang van asielzoekers nooit meer nodig is. "Deze noodhulp is echt een doekje voor het bloeden", zegt Ykema. "Uiteindelijk moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen."

COA: "We mogen hopen dat dit nooit meer gebeurt, en zeker niet met zoveel vluchtelingen. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen. Gelukkig begint er beweging in te komen."