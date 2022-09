De brand die sinds woensdag in het Limburgse natuurgebied Mariapeel woedt, is volledig onder controle. De brandweer Limburg-Noord gaf maandagmiddag het sein brand meester.

Dit betekent dat de brandweer niet meer hoeft op te schalen. De brand kan bestreden worden met het aanwezige materieel en personeel. Wel kan het tot eind deze week duren totdat de brand helemaal geblust is.

De brand brak woensdagochtend uit nabij het Limburgse dorp Griendtsveen. Het blussen was lastig, doordat de brandweer moeite had om de brandhaard te bereiken. In het gebied zijn weinig wegen. Een bulldozer moest een pad creëren voor de brandweerwagens.

De gemeente Horst aan de Maas kondigde een noodverordening voor het gebied af. Die is nu opgeheven. Omwonenden kregen het verzoek hun woning te verlaten.

Iedereen die er niks te zoeken had, kreeg geen toegang tot het getroffen gebied. Het was er volgens de gemeente te gevaarlijk en nieuwsgierige toeschouwers liepen hulpverleners voor de voeten.

Ook ging er aan de Brabantse kant van het gebied een NL-Alert uit om omwonenden te waarschuwen voor de rook die richting Asten trekt. Ze krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden.

Nu de noodverordening is opgeheven, vraagt de gemeente mensen wel het gebied nog even te ontzien in verband met het nablussen.