De NS was niet voorbereid op een langdurige landelijke technische storing toen op zondag 3 april zo'n storing plaatsvond. Dat concludeert het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). De NS had het instituut gevraagd om onderzoek te doen.

Het treinverkeer lag op zondag 3 april de hele middag en avond stil als gevolg van een technische storing aan het eind van de ochtend. Doordat het systeem dat planningen maakt voor treinen en personeel van de NS niet goed werkte, werden alle treinen in het land geschrapt.

Het COT concludeert dat de NS geen plan had voor het inzetten van alternatief vervoer. Dat kwam mede doordat de omvang van het probleem op de dag zelf werd onderschat. De NS zei dat het vanwege de omvang van de problemen niet mogelijk was om alternatief vervoer in te zetten.

Ook de communicatie aan reizigers en het eigen personeel op de dag van de storing verliep niet goed, stelt het COT. Het instituut raadt de NS aan scenario's uit te werken voor een grote technische storing, met opties zoals een pendeldienst tussen stations.

Zo'n soort oplossing was niet voorbereid en werd op 3 april ook nauwelijks overwogen, aldus het COT, "mede doordat de verwachting was dat de systemen snel weer beschikbaar zouden zijn". Het instituut vindt in het algemeen dat van de NS "mag worden verwacht" dat is nagedacht over de gevolgen van een grote landelijke storing, "zodat op de dag zelf een besluit kan worden genomen aan de hand van één of meer (deel)scenario’s".

Stilleggen treinverkeer 'onvermijdelijk'

Het neerleggen van het hele treinverkeer was die zondag in april uiteindelijk "onvermijdelijk", stelt het COT. Dat stilleggen zelf is "goed verlopen". Het besluit om ook 's avonds geen treinen te laten rijden, heeft ertoe geleid dat de dienstregeling de volgende dag weer grotendeels normaal kon worden opgestart.

Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur van NS zegt dat de organisatie "een slechte beurt" heeft gemaakt bij de reizigers in april. "Zij moesten lang wachten voordat duidelijk werd hoelang de verstoring duurde en zij moesten uiteindelijk zelf vervoer regelen." Hij noemt het "belangrijk" om te leren van de storing, "om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen".

De NS laat weten alle aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. Na de storing werd een speciale compensatieregeling opgetuigd. Op die manier konden reizigers een declaratie indienen. Twaalfduizend mensen maakten daarvan gebruik.