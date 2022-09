Mensen die groenten en fruit eten uit hun moestuin binnen een straal van 1 kilometer rond chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, krijgen te veel schadelijke stoffen binnen. Het RIVM waarschuwt deze mensen om de gewassen niet te eten, omdat "effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten".

Het gaat om de schadelijke poly- en perfluoralkylstoffen, beter bekend als PFAS. Dat zijn chemische stoffen die bijvoorbeeld gebruikt worden in blusschuim, als antiaanbaklaag voor pannen en als waterafstotende bescherming voor kleding.

Chemours heeft twee soorten PFAS uitgestoten. Tot 2012, toen het bedrijf nog DuPont/Chemours heette, ging het om perfluoroctaanzuur (PFOA). Vanaf 2012 gaat het om GenX.

De stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ze kunnen zich ophopen in het lichaam, kunnen diverse soorten kanker veroorzaken en ze hebben mogelijk effect op de voortplanting en op het ongeboren kind.

Het RIVM deed al eerder onderzoek naar zelfgeteelde groenten en fruit in de buurt van Chemours. Zo werd in 2019 nog geconcludeerd dat omwonenden "met mate" groenten uit eigen tuin konden eten. Omwonenden werden via de lucht én het drinkwater blootgesteld aan de mogelijk kankerverwekkende stoffen. Door het eten van hun groenten zouden ze dan de waarden overschrijden die het RIVM als veilig beschouwt.

Geen waarschuwing voor moestuinen op grotere afstand

Mensen die gewassen uit moestuinen eten binnen 5 en 10 kilometer ten zuidwesten van het chemiebedrijf in Dordrecht krijgen niet te veel PFAS binnen. Ook moestuinen 15 kilometer ten noordoosten bevatten niet te veel van de schadelijke stof. Zij kunnen hun gewassen gewoon blijven eten, stelt het RIVM in het onderzoek.

Moestuinen op 1 tot 10 kilometer ten noordwesten, noordoosten of oosten van Chemours en moestuinen op zo'n 2,5 kilometer ten zuidwesten bevatten niet te veel PFAS. De niveaus van de schadelijke stoffen zijn wel hoger dan in andere moestuinen op verdere afstand van het bedrijf.

Inwoners kunnen deze groenten en fruit blijven eten, maar het RIVM adviseert de gewassen af te wisselen met producten uit de winkel. Die bevatten volgens het instituut minder PFAS. "Deze afwisseling is belangrijk, omdat mensen in Nederland via andere voedselproducten en drinkwater al meer PFAS binnenkrijgen dan de zogeheten gezondheidskundige grenswaarde."