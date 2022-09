Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft Rob B. maandag vrijgesproken van moord, ruim 22 jaar nadat hij zijn vriendin dood had aangetroffen in hun gezamenlijke flat in Rosmalen. B. heeft altijd ontkend dat hij zijn vriendin iets heeft aangedaan, toch legden de rechtbank en het gerechtshof hem in 2008 tbs met dwangverpleging op. Deze gerechtelijke dwaling had grote gevolgen voor het leven van B. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in reactie op de vrijspraak haar excuses aangeboden.

B. vond zijn partner Regie van den Hoogen op 10 april 2000 met doorgesneden keel in het halletje van hun gezamenlijke flatwoning in de wijk Hintham. Hij sloeg meteen alarm en werd dezelfde dag als verdachte aangehouden.

Volgens de nu 64-jarige B. heeft de destijds 37-jarige vrouw zich van het leven beroofd. Zowel B. als zijn partner kampte destijds met psychische problemen. Maar de rechtbank en later - in hoger beroep - het gerechtshof in Den Bosch achtten doodslag bewezen. Ze legden B. tbs met dwangverpleging op. De tbs-maatregel is in 2017 beëindigd, sindsdien is B. dus weer vrij.

De Hoge Raad bepaalde in 2020 dat de zaak opnieuw moest worden gedaan. De veroordeling van B. rustte vooral op conclusies van forensisch deskundigen. Die meenden dat Van den Hoogen zichzelf niet kon hebben gedood en dat iemand anders dat dus moest hebben gedaan. Nieuw onderzoek heeft die conclusies ondergraven.

Daarnaast was een niet eerder bekende verklaring van een huisarts een reden om opnieuw onderzoek te doen. Van den Hoogen zou deze arts enkele weken voor haar dood hebben gevraagd iets uit haar hals te snijden. Maar volgens de huisarts was er niets in haar hals om weg te snijden.

B. verwijt politie en justitie een tunnelvisie

B. was niet bij de uitspraak, omdat het te moeilijk voor hem zou zijn geweest, schrijft Brabants Dagblad. Twee weken geleden vroeg justitie het Arnhemse hof om hem vrij te spreken. "Bijzonder pijnlijk", zo noemde de aanklaagster de zaak. B. was toen wel bij het proces aanwezig en zei dat de zaak hem "voor het leven heeft getekend". Politie en justitie hebben zich laten leiden door "tunnelvisie", vindt hij. "Mijn leven is mij afgenomen", zei B., door emoties overmand.

Zijn familie zei na de vrijspraak tegen het Brabants Dagblad: "Als mens is Rob niet gehoord, niet gezien en niet geloofd. Had men verder gekeken dan zijn ziekte, dan was een andere persoon duidelijk geworden." De familie hoopt dat ook de familie van zijn overleden vriendin rust krijgt. "Wetende dat ook hun verlies een groot verdriet is in dit onwaarschijnlijke verhaal."

Verder werd advocaat Pieter van der Kruijs bedankt. Die heeft zich jarenlang ingezet om de zaak opnieuw voor de rechter te krijgen. In 2018 diende de advocaat-generaal bij de Hoge Raad een verzoek tot herziening in, dat uiteindelijk werd gehonoreerd.

Ook het OM heeft gereageerd op de vrijspraak. "Het OM betreurt het enorme leed dat Rob B. en zijn dierbaren is aangedaan en gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak. Onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn fouten gemaakt en daar bieden we onze excuses voor aan", zegt Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket.

De zaak past in een rijtje geruchtmakende rechterlijke dwalingen, zoals de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak en de zaak-Lucia de Berk.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).