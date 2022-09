De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil een quotum instellen om de instroom van buitenlandse studenten te beperken. De limiet zou moeten gelden voor de Engelstalige varianten van de populaire studies psychologie en politicologie.

De details van het quotum wil de universiteit in samenspraak met de opleidingen gaan bepalen. Dat laat een woordvoerder aan ANP weten na eerdere berichtgeving van NRC. De krant schrijft dat volgend jaar een proef met de limiet moet beginnen.

De UvA wil al langer de instroom van buitenlandse studenten beperken. Volgens de woordvoerder is op dit moment twee derde van de studenten op de studie psychologie een international.

Universiteiten kunnen een zogenoemde numerus fixus instellen om het aantal studenten van een opleiding te beperken. Dit betekent dat een beperkt aantal studenten wordt toegelaten. Maar daarmee zou die opleiding ook minder toegankelijk worden voor Nederlandse studenten.

De UvA wil met de pilot bekijken of het mogelijk is om alleen op de internationale instroom te focussen, zodat het onderwijs toegankelijk blijft voor Nederlandse studenten. Het is voor zover bekend de eerste universiteit in Nederland die op deze manier een quotum wil instellen.

Opleidingen willen meer controle over instroom buitenlandse studenten

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat landelijk ongeveer twintig opleidingen graag meer controle willen over de instroom van buitenlandse studenten.

"Op dit moment is het wettelijk nog niet toegestaan om bijvoorbeeld een numerus fixus in te stellen voor het Engelstalige traject van een opleiding, terwijl het Nederlandstalige traject openblijft", aldus een woordvoerder.

Ook willen sommige universiteiten het aantal studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen beperken. Het gaat dan om studenten van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Koepelorganisatie wil in gesprek met minister Dijkgraaf

De koepelorganisatie zegt nog dit collegejaar met minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in gesprek te gaan over dit onderwerp. Dijkgraaf laat via zijn woordvoerder weten de instroom van internationale studenten gericht te willen beheersen, "zonder dat de voordelen van internationalisering in het gedrang komen".

De Wet Taal en Toegankelijkheid (WTT) zou mogelijkheden moeten bieden om het aantal buitenlandse studenten te beperken. Minister Dijkgraaf heeft die wet in juni uitgesteld. Hij vindt dat de WTT ook moet gaan over onder meer studentenhuisvesting en krapte op de arbeidsmarkt.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) benadrukt dat universiteiten die buitenlandse studenten willen weren niet mogen discrimineren op basis van nationaliteit. Een wél toegestaan alternatief om Nederlandse studenten meer kans te geven, is om voor bepaalde studies niet langer onderwijs in andere talen aan te bieden. Dat zegt het departement tegen NU.nl in reactie op plannen van de UvA.

Een andere manier om de toestroom van studenten uit het buitenland te beperken, is volgens OCW om niet meer actief te werven. De UvA laat weten in het buitenland minder reclame te maken voor de twee studies. De universiteit is daar dus niet helemaal mee gestopt.