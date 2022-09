Rob B. krijgt vandaag te horen of hij wordt vrijgesproken van de zogeheten Rosmalense 'flatmoord'. Het gerechtshof in Arnhem doet 22 jaar na de dood van B.'s toenmalige vriendin uitspraak over de zaak. B. werd veroordeeld voor moord en kreeg in 2008 tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij heeft altijd verklaard dat zijn partner zelfmoord heeft gepleegd. Justitie heeft gevraagd om de man vrij te spreken.

De zaak kan vermoedelijk worden geschaard in een rijtje geruchtmakende rechterlijke dwalingen, zoals de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak en de zaak-Lucia de B.

B. vond zijn partner Regie van den Hoogen (37) destijds met doorgesneden keel in het halletje van hun gezamenlijke flatwoning in de Rosmalense wijk Hintham. Hij werd gezien als verdachte en vervolgd.

De Hoge Raad bepaalde in 2020 dat de zaak opnieuw moest worden gedaan. De veroordeling van B. rustte vooral op conclusies van forensisch deskundigen. Die meenden dat de vrouw zichzelf niet kon hebben gedood maar dat iemand anders dat moest hebben gedaan. Nieuw onderzoek heeft die conclusies ondergraven.

Het OM vindt nu, op basis van onder meer dat nieuwe onderzoek, dat het bewijs tegen B. niet is geleverd. Twee weken geleden vroeg justitie bij de behandeling van de zaak door het Arnhemse hof de man vrij te spreken. "Bijzonder pijnlijk", zo noemde de aanklaagster de zaak.

Zelfmoord hoeft niet bewezen te worden voor de vrijspraak van B.

Of de vrouw zelfmoord heeft gepleegd laat het OM in het midden, omdat dit scenario niet bewezen hoeft te worden. Het kan ook goed zo zijn dat de vrouw iets uit haar hals wilde wegsnijden, al dan niet onder invloed van waandenkbeelden. Zowel zij als haar partner Rob B. kampten destijds met psychiatrische problemen.

Enkele weken voor haar dood had Van den Hoogen de huisarts tijdens een weekenddienst gevraagd om iets uit haar hals te snijden, omdat daar "iets zou zitten wat er niet thuishoorde", schreef het Brabants Dagblad. De inmiddels gepensioneerde huisarts vertelde dat hij deze bevindingen tijdens de strafzaak ook al had medegedeeld, maar dat deze informatie nooit is doorgedrongen tot de zaak.

De opgelegde tbs-maatregel van B. is in 2017 beëindigd. De man was twee weken geleden bij het proces in Arnhem aanwezig en zei dat de zaak hem "voor het leven heeft getekend". Politie en justitie hebben zich laten leiden door "tunnelvisie", vindt de inmiddels 64-jarige man. "Mijn leven is mij afgenomen", zei hij, door emoties overmand.

Advocaat Pieter van der Kruijs heeft zich jarenlang ingezet om de zaak opnieuw voor de rechter te krijgen. In 2018 diende de advocaat-generaal bij de Hoge Raad een verzoek tot herziening in, en dat verzoek kreeg uiteindelijk groen licht.