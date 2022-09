De zon heeft in 2022 al meer geschenen dan normaal gesproken in een heel jaar, terwijl we pas op twee derde van het jaar zitten. Het aantal uren zonneschijn ging zondag voorbij de 1.773, het gemiddelde van een compleet jaar. Volgens Weerplaza is de kans groot dat dit het zonnigste jaar sinds de start van de metingen wordt.

Het recordjaar qua zonneschijn is 2003 en dat jaar telde 2.100 zonuren, schrijft Weerplaza. Op dit moment heeft 2022 al 150 uur voorsprong op 2003. "Zelfs als de rest van het jaar dus iets somberder dan gebruikelijk verloopt, ligt een record nog in het verschiet. Een topnotering kan 2022 sowieso niet ontgaan", aldus meteoroloog Jaco van Wezel.

Bijna alle maanden van dit jaar tot nu toe verliepen zonnig, behalve januari. In de periode van maart tot en met augustus waren er steeds meer dan tweehonderd zonuren. Dit kwam eerder alleen voor in 2003 en 2020.

September telt gemiddeld genomen 159 zonuren. Mocht het aantal dit jaar oplopen tot boven de tweehonderd, dan krijgt 2022 een zeldzame reeks van zeven maanden met meer dan tweehonderd zonuren.

De uitzonderlijkste weken waren dit jaar in maart. Normaal gesproken zien we de zon in de derde maand van het jaar 146 uur. Maar afgelopen maart liet de zon zich maar liefst 245 uur zien. Augustus telde met 289 uur de meeste uren zonneschijn.