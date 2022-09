Reizigers op Eindhoven Airport konden zondagmiddag ruim een uur lang niet inchecken doordat de bagageband kapot was. Enkele honderden mensen strandden hierdoor in de vertrekhal. De rijen gingen nog nét niet tot buiten het gebouw, zag een verslaggever van NU.nl ter plaatse.

Eindhoven Airport werkt met automatische bagageafhandeling. Je checkt je bagage in principe niet in bij een medewerker aan een balie, maar regelt dat zelf via een apparaat. De schermen daarvan toonden de boodschap 'wacht op uw uitgiftebewijs', maar het proces was verder bevroren.

Via het omroepsysteem werd passagiers verteld dat de storing "voor onbepaalde tijd" zou duren en dat er naar een oplossing werd gezocht. De storing duurde uiteindelijk van 14.10 tot 15.15 uur. Vluchten liepen geen vertraging op, aldus een woordvoerder.

Eindhoven Airport waarschuwt al de hele zomer dat passagiers op tijd moeten komen, omdat de incheck- en securityprocedure lang kan duren vanwege drukte op de luchthaven en personeelsgebrek.