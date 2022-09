De grens van honderd warme dagen dit jaar is zondag doorbroken. Om 10.00 uur werd het in De Bilt 20,2 graden, wat betekent dat de honderdste warme dag van 2022 een feit is. Volgens Jaco van Wezel van Weeronline wordt dit steeds normaler.

Het is al de twaalfde keer sinds het begin van de meetreeks in 1901 dat het tot honderd of meer warme dagen is gekomen. Van de twaalf jaren waarin het tot meer dan honderd warme dagen kwam, komen er acht uit deze eeuw.

Gemiddeld telt een jaar in het huidige klimaat (gemiddelde over 1991-2020) 93 warme dagen. In de klimaatperiode 1981-2010 was dit nog 85 warme dagen. In de periode 1951-1980 was 69 dagen normaal.

"Door de opwarming van het klimaat zijn dagen waarop het 20 graden of meer wordt in een groter deel van het jaar mogelijk dan vroeger", zegt Van Wezel. "In de zomermaanden zijn warme dagen inmiddels de standaard geworden."

Hierdoor loopt het aantal warme dagen in een jaar gemakkelijk hoog op. Recent kwam het in 2020 en 2018 ook tot meer dan honderd warme dagen. In dat laatste jaar werd zelfs een nieuw record van 132 dagen met maxima van 20 graden en meer genoteerd.

"Het zal een kwestie van tijd zijn tot honderd warme dagen in een jaar volstrekt normaal is. De paar graden opwarming maakt heel veel dagen waarop het zonder klimaatverandering 19 graden zou zijn geweest, nu tot een warme dag."

Aantal warme dagen loopt dit jaar nog op

Het aantal warme dagen in 2022 zal nog flink oplopen. Voorlopig wordt de 20 graden komende tijd dagelijks (ruimschoots) gehaald.

In het volgende weekend is het nog onzeker of het 20 graden in De Bilt wordt. Een gemiddelde september telt twaalf warme dagen en ook in oktober komt het gemiddeld nog tot twee warme dagen.

Als we uitgaan van de verwachting voor komende week en het klimaatgemiddelde voor de rest van de herfst, zouden we dit jaar kunnen uitkomen rond de 115 warme dagen. Alleen 2003 en 2018 telden er meer, met 116 en 132 'twintigers' in De Bilt.