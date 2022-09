De organisatie van de Grand Prix van Nederland kijkt ondanks wat kleine smetjes met een goed gevoel terug op het raceweekend in Zandvoort. Ruim 300.000 fans bezochten de badplaats en zagen Max Verstappen de race winnen.

"We hebben bijna alleen maar lachende gezichten gezien", zei circuitdirecteur Robert van Overdijk, die zelf ook glom van oor tot oor. "We kunnen niet minder dan tevreden zijn."

"De doelstelling was dat mensen met minimaal dezelfde glimlach naar huis zouden gaan als ze vorig jaar deden. Als ik zo om me heen kijk, is dat aardig gelukt", vervolgde Van Overdijk. Toen hij was uitgesproken, kreeg hij high fives en boksen van enthousiaste fans die hem bedankten.

Toch waren er een paar smetjes op het raceweekend. Zaterdag werd de kwalificatie even stilgelegd omdat een toeschouwer een rookpot op de baan had gegooid. Ook klonken er wat geluiden van vrouwonvriendelijk gedrag. Een paar vrouwen hadden zich bij de beveiliging gemeld omdat ze waren lastiggevallen.

Rookpotten 'evaluatiepuntje voor volgend jaar'

"Ik heb flares (rookpotten, red.) gezien, maar die hielden mensen keurig vast en het was na de race", constateerde Van Overdijk. "Het gaf een fantastisch plaatje, dus mensen hebben zich keurig gedragen."

Toch had de circuitdirecteur liever niet gezien dat bezoekers de rookpotten het circuit op hadden gesmokkeld. "Dat is een evaluatiepuntje voor volgend jaar."

77 Bekijk de winnende inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Zandvoort

NS tevreden over weekend

Ook de NS is blij dat het Formule 1-weekend goed is verlopen. In totaal reisden 120.000 mensen met de trein af naar Zandvoort.

Zaterdagavond ontstonden er kort problemen op het spoor door een kapotte bovenleiding. Die waren snel opgelost. "Het is heel fijn dat alle plannen gewerkt hebben", zei NS-directeur Tjalling Smit.

Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort noemde de overwinning van Verstappen "de kers op de taart". Hij vond dat het raceweekend "zonder wanklank" was verlopen.

Er waren volgens Moolenburgh een paar opstootjes en een aantal mensen zijn aangehouden, maar dat was voor "kleine vergrijpen", zoals wildplassen en openbare dronkenschap. "Dat is niet afwijkend van wat er op een normale zomeravond gebeurt. Het was een fantastische dag voor Zandvoort."