Het gaat nog minstens tot eind komende week duren voordat de brand in natuurgebied Mariapeel is geblust. Dat laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zondag weten aan NU.nl.

Vrijdag dacht de veiligheidsregio dat het misschien komende maandag zou lukken om de natuurbrand uit te hebben, maar dat blijkt toch niet haalbaar.

De brand in het natuurgebied werd woensdag ontdekt. De brandweer had toen moeite om de brandhaard te bereiken, doordat in de buurt weinig wegen zijn. Een bulldozer heeft een pad gemaakt voor de brandweerwagens.

"Hoe snel we de natuurbrand echt uit hebben, zal afhangen van de hoeveelheid regen die eind deze week wordt verwacht", zegt de VRLN-woordvoerder. Hij kan niet voorspellen of de brand eind komende week of misschien zelfs de week erop geblust zal zijn.

De brandweer en Staatsbosbeheer hebben de brand op dit moment onder controle. De VRLN-woordvoerder laat weten dat er nog slechts enkele hotspots in het getroffen gebied van ongeveer 40 hectare zijn. De hoeveelheid rook en vuur is volgens hem niet groot.

Wind is gedraaid, mogelijk geuroverlast in Venray en Horst aan de Maas

Wel is zondag de wind gedraaid. Dat betekent dat inwoners van de Noord-Limburgse gemeenten Venray en Horst aan de Maas een rooklucht kunnen ruiken.

De VRLN-woordvoerder herhaalt met klem het verzoek aan belangstellenden en dagjesmensen om niet te gaan kijken in het gebied. Dat kan nog steeds gevaarlijk zijn door verhoogde concentraties van het giftige gas koolmonoxide (CO). De noodverordening in het gebied blijft nog zeker tot maandag van kracht.

43 Drone filmt grote rookwolken bij natuurbrand in De Peel

Sein brand meester nog niet gegeven

Staatsbosbeheer heeft waterkanonnen opgesteld in het getroffen gebied. Namens de brandweer zijn enkele waterwagens aanwezig en staan twee brandweerploegen stand-by om bij te springen als de natuurbrand weer oplaait. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als de wind aantrekt.

"Om die reden hebben we ook nog niet het sein brand meester gegeven", licht de VRLN-woordvoerder toe. "We geven dat sein pas af als we zeker weten dat we geen extra mensen en materieel hoeven in te zetten."