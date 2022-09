De Rotterdamse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf mensen aangehouden op verdenking van een schietpartij bij een café op de Wolphaertsbocht in de wijk Charlois. Het was een onrustige nacht in Rotterdam met meerdere incidenten.

Rond 03.40 uur werd er melding gedaan van de schietpartij. Vier mannen tussen de 24 en 28 jaar werden kort daarna in het café aangehouden.

Korte tijd later werd een 24-jarige Rotterdam gewond opgenomen in het ziekenhuis. Ook hij is aangehouden.

De rol van de mannen bij de schietpartij wordt onderzocht. In de omgeving van het café werden meerdere hulzen gevonden. Alle bezoekers van het café zijn door de politie gefouilleerd.

De auto waar de gewonde Rotterdammer vermoedelijk mee naar het ziekenhuis reed is in beslag genomen voor onderzoek. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld.

Onrustige nacht

Volgens Rijnmond was het een onrustige nacht in Rotterdam. Naast de schietpartij, heeft op de Hobokenstraat in het centrum een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij liep een man lichte verwondingen op.

In Rotterdam-Spaanse Polder zijn twee mannen opgepakt nadat zij mensen hadden beschoten met zogeheten gel blasters. Dat zijn een soort balletjespistolen.