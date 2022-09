De brandweer in het Zeeuwse dorp Nieuw- en Sint Joosland is in de nacht van zaterdag op zondag maar liefst twee uur bezig geweest om een brandende heg te blussen. Omwonenden hadden al geprobeerd het vuur te blussen met emmertjes water, maar vanwege de droogte lukte dat niet.

Bewoners van het Zeeuwse dorp hoorden rond 04.00 uur 's nachts een explosie bij de kruising van de Oude Rijksweg en Achter de Kerk. Waarschijnlijk was het illegaal vuurwerk.

Door de ontploffing raakte een auto beschadigd, knapte een ruit van een woning en vatte een heg vlam.

De brandweer is twee uur bezig geweest met blussen. Er is aangifte gedaan van brandstichting en vernieling van de auto en ruit.