In de eerste treinen naar Zandvoort is het zondagochtend al behoorlijk druk met Formule 1-fans die op weg zijn naar de Grand Prix van Nederland. Er zijn nog wel voldoende zitplaatsen.

Er is veel personeel op de been om mensen in de juiste richting te wijzen. Buiten bij station Haarlem staat op een matrixbord de tekst "Maximaal plezier bij de Formule 1-races!". Op het station van Zandvoort staan NS-medewerkers met aanmoedigingsbordjes.

De NS zet ook zondag vanaf 8.00 uur twaalf treinen per uur in om fans vanuit Haarlem en Amsterdam naar Zandvoort te vervoeren en weer terug. Dit betekent dat er elke vijf minuten een trein rijdt, zoals het hele Formule 1-weekend het geval is.

Zandvoort verwacht zondag 105.000 bezoekers op de dag dat de race in Zandvoort wordt verreden. De Nederlandse GP, met Max Verstappen op poleposition, begint om 15.00 uur.