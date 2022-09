Het blijft zondag droog, terwijl zon en wolkenvelden elkaar afwisselen. In de ochtend liggen de minima tussen de 12 en 16 graden. Later op de dag stijgt de temperatuur naar 25 tot 27 graden.

Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind die warme lucht aanvoert. In het noordwesten wordt het 25 graden, in het binnenland 27 graden en in Limburg kan het zelfs 28 graden worden.

