De agent die in augustus 2019 van achteren bewusteloos werd geslagen door een deelnemer aan een trouwstoet in Rotterdam, krijgt eervol ontslag. Dat meldt Rijnmond.

De inmiddels 42-jarige agent heeft aan de mishandeling door de bruiloftsgast blijvend hersenletsel overgehouden. Daardoor is hij afgekeurd voor werk bij de politie.

"Zeg nou zelf: 42 is te jong om thuis te zitten", zegt de agent daarover. "Ik wil me er niet bij neerleggen dat het over is."

De man die de agent mishandelde kreeg in 2020 anderhalf jaar cel opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat hij zich na zijn celstraf moet laten opnemen in een kliniek voor mensen met gedragsstoornissen of een licht verstandelijke handicap.