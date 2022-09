Tot 15 september rijden er geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Dat heeft ProRail zaterdag laten weten. Vrijdag viel er een hoogspanningskabel van netbeheerder TenneT op een bovenleiding. De NS zet op het traject bussen in totdat de trein weer rijdt.

Eerder zei de spoorbeheerder al dat er tot maandag geen treinen zouden rijden, maar het gaat dus flink langer duren. Volgens spoorbeheerder ProRail loopt de schade in de miljoenen.

Voordat de hoogspanningskabel vrijdag op een bovenleiding viel, was er al sprake van een stroomstoring. Die ontstond volgens netbeheerder TenneT door kortsluiting en de daaropvolgende brand op het hoogspanningsstation in Lelystad. Daar werden op dat moment werkzaamheden uitgevoerd.

Normaal gaat de stroom bij zo'n storing automatisch van de kabels, maar het veiligheidssysteem dat hiervoor zorgt, werkte om nog onbekende reden niet. Als gevolg hiervan raakten hoogspanningskabels oververhit. Op sommige plekken kwamen de kabels tot op de grond te hangen.

Ook belandde er een hoogspanningskabel op de bovenleiding van het spoor in de buurt van Swifterbant, een dorp in de gemeente Dronten. Daardoor kwam korte tijd een enorme hoeveelheid stroom op het NS-netwerk, waardoor kabels en schakelaars zijn doorgebrand.

NS liet eerder weten dat er tot en met maandagochtend 05.00 uur bussen zullen worden ingezet tussen Lelystad en Dronten.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht stond dat de schade was ontstaan door een defecte bovenleiding. Dat klopt niet, heeft ProRail aan NU.nl laten weten. De schade is volgens de spoorbeheerder ontstaan nadat een hoogspanningskabel van netbeheerder TenneT op een bovenleiding was gevallen. Dit bericht is aangepast.