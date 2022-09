In de loop van zondag draait de wind bij de door brand geteisterde Mariapeel bij Griendtsveen van oostelijke naar meer westelijke richtingen. Dat is goed nieuws voor de Brabantse dorpen die tot nog toe onder de rook lagen. Minder positief is het voor nabijgelegen Limburgse dorpen als America en Horst.

Dat zei een woordvoerder van de brandweer Limburg-Noord zaterdagochtend. De brandweer dacht eerst dat de wind bij Mariapeel zaterdag al ging draaien, maar nu blijkt dat dat pas in de loop van zondag zal gebeuren. Dat betekent dat Brabant zaterdag ook nog last kan blijven houden van de rook.

Met name Helenaveen lag sinds het uitbreken van de grote brand in Mariapeel afgelopen woensdag flink onder de rook. Enkele inwoners van de Soemeersingel en de Koolweg in het Brabantse dorp kregen zelfs het advies hun huizen te verlaten.

Tot ver in Brabant was de rook vanuit de Peel te ruiken, tot in Breda en verder westwaarts toe. Zondag lijkt die overlast voor Brabant voorbij te zijn door het draaien van de wind.

Rook wordt wel minder, brand goed onder controle

Omdat de brand steeds beter onder controle is, wordt ook de rook steeds minder. De brandweer verricht metingen in en rond de afgebrande 40 hectare Limburgse Peel, met name om te weten hoe het staat met de koolmonoxide die de afgelopen dagen vooral in de nachtelijke uren het blussen bemoeilijkte.

De nacht van vrijdag op zaterdag liet volgens de woordvoerder een rustig patroon zien. Het nablussen kan nog een paar dagen duren. Later zaterdag bepaalt de brandweer in overleg met Staatsbosbeheer de strategie voor de komende dagen.

De brand brak woensdagochtend vroeg uit. Vogelspotters maakten er om 6.30 uur melding van. Het ging toen nog om één hectare die in brand stond, maar het vuur greep snel om zich heen door de grote droogte in het anders natte gebied.