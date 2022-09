Het Spookslot in pretpark de Efteling is dit weekend voor het laatst te bezoeken. De iconische griezelattractie, die in 1978 werd geopend, zal na zondag tegen de vlakte gaan. Het Spookslot is volgens de Efteling gedateerd geworden. Er komt een nieuwe griezelattractie voor in de plaats, die wel elementen van het oude slot zal bevatten.

"De drukte is lastig in te schatten", zegt een woordvoerder van de Efteling. "We verwachten wel dat veel fans en abonnementhouders een laatste bezoek willen brengen."

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand hebben vrijdag ingestemd met de plannen van de Efteling. Twee organisaties die zich hard maken voor het behoud van cultureel erfgoed in Nederland hadden protest aangetekend. Zij wilden een gemeentelijk monument maken van het Spookslot.

Maar het college besloot vrijdag de sloop van het oude slot niet tegen te houden. Het Spookslot wordt dus geen gemeentelijk monument, meldt Omroep Brabant.

Een nieuw 'griezelgebied'

De nieuwe attractie die op de plek van het Spookslot zal komen, moet in 2024 de deuren openen. Elementen van het iconische Spookslot komen terug in het nieuwe 'griezelgebied' dat als naam Danse Macabre krijgt. Ook de bekende muziek van componist Camille Saint-Saëns, die nu de basis vormt van de hoofdattractie in het Spookslot, keert terug in het nieuwe themagebied van 17.000 vierkante meter.

Toen in januari bekend werd dat de Efteling het Spookslot uit 1978 zou gaan slopen, stak een storm van verontwaardiging op. Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap pleitten ervoor om van het historische onderdeel van het attractiepark een monument te maken.

"De commotie die ontstond heeft ons ook verrast", zegt een woordvoerder. "We vinden het heel vervelend en hadden er niet op gerekend, aangezien het bezoek aan het Spookslot terugliep. Maar we kunnen het slot niet behouden, het is echt helemaal versleten. Belangrijke onderdelen bewaren we zelf in onze erfgoedopslag, we gaan niks verkopen of weggeven."

Grafzerk van Kate Bush gaat naar opslag

De grafzerk van zangeres Kate Bush, die ruim veertig jaar te zien was in attractiepark de Efteling, wordt opgeslagen in het externe depot van het park. De zerk staat in de tuin van de attractie, omdat Kate Bush in 1978 een aantal clips opnam in het park. Vele tientallen fans van Kate Bush meldden zich bij de Efteling om te vragen of zij de zerk mochten hebben.

Het park meldde eerder erover na te denken het unieke attribuut te schenken aan een museum. Maar dat gaat niet gebeuren, aldus de zegsman. "Misschien dat fans de zerk ooit nog ergens terugzien binnen de Efteling", voegt hij daaraan toe. "Maar voorlopig bewaren we hem in ons erfgoedarchief." Kate Bush zelf heeft zich de afgelopen maanden niet gemeld met het verzoek of zij de zerk mocht hebben.