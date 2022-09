Bij een ongeval in Oud-Gastel zijn twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen om het leven gekomen. Een derde kind raakte gewond en ligt momenteel in het ziekenhuis. Hulpdiensten zoals ambulances en traumahelikopters zijn massaal uitgerukt. Een bestuurder is meegenomen naar het politiebureau.

Rond 18.25 uur vrijdagavond kreeg de politie een melding van het ernstige verkeersongeval aan de Blauwhekken in het Brabantse dorp. Twee auto's zijn op elkaar gebotst door een onbekende oorzaak, laat de politie weten aan NU.nl. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van stoplichten op het bedrijventerrein.

Hulpdiensten zoals de brandweer en politie waren ter plaatse. Ook kwamen er vier traumahelikopters en meerdere ambulances.

In een van de twee auto's, een Toyota, zaten vijf mensen. Meerdere inzittenden zijn zwaargewond geraakt. Ook zijn er inzittenden overleden. De politiewoordvoerder liet weten dat de familie en betrokkenen eerst worden ingelicht voordat er meer details worden gedeeld over de slachtoffers. Inmiddels maakt de politie bekend dat alle slachtoffers uit Bosschenhoofd komen.

De tweede auto is een Mercedes, waar drie personen in zaten. Zij zijn alle drie meegenomen naar het politiebureau. De politie hoort ook getuigen en regelt slachtofferhulp voor hen.

De weg is volledig afgesloten. Vanwege onderzoek blijft de weg voorlopig dicht, net als de afritten van de snelweg in de nabije omgeving. Verkeersspecialisten zullen uren nodig hebben voor het onderzoek.