De uitstroom van het publiek bij de Grand Prix in Zandvoort verloopt soepel, zeggen organisatie en gemeente. Nu de vrije trainingen van Formule 1 en de vrije trainingen en kwalificaties van de Formule 2- en 3-kampioenschappen erop zitten, vertrekt een deel van het publiek naar huis. Volgens een gemeentelijk woordvoerder liep het bezoekersaantal op tot meer dan 95.000.

De sfeer onder het publiek is opgetogen en de uittocht lijkt zonder problemen te verlopen. "Ik kijk naar buiten en ik zie allemaal lachende gezichten van mensen die terug lopen op de boulevard", zegt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Hij heeft nog niks gehoord over ongeregeldheden.

De organisatie van het evenement sluit zich daarbij aan. "De uitstroom op ons terrein verloopt normaal", zegt een woordvoerder. "Er zijn geen rijen, er is geen gedoe."

Niet iedereen verlaat het circuit meteen. Om 18.00 uur begon een show om het publiek langer vast te houden. "We doen ons best om de instroom en de uitstroom te spreiden", zegt de woordvoerder. De gemeente heeft verkeersregelaars ingezet om de mensenmassa in goede banen te leiden.

Publiek geniet ook buiten het circuit

Ook buiten het terrein van het circuit van Zandvoort genieten racefans. In de duinen buiten het terrein proberen mensen een glimp van het evenement op te vangen.

Bij de oprit naar camping De Duinrand en bij een van de ingangen van het terrein stond een handjevol mensen te kijken en te luisteren. De grote tribunes van het circuit blokkeerden het zicht, maar op enkele plekken was in de verte een beeldscherm te zien. Het geluid van de auto's op de baan was wel duidelijk te horen.

Langs onbedekte stukken hekwerk stapten fietsers af om te luisteren en probeerden enkele mensen met verrekijkers iets mee te krijgen. In de duinen zaten Karin en Paulien, die uit Overveen naar Zandvoort zijn gekomen. "We wilden gewoon de sfeer proeven!", vertellen ze. Ook willen ze weten hoe de racewagens echt klinken als ze zondag op televisie de Formule 1-race kijken.

Een vader stond langs de weg met twee kleine kinderen in een bakfiets. "We waren bij zee en ze wilden luisteren", vertelde hij. Hij wilde nog lastminute tickets kopen, maar het Formule 1-evenement in Nederland is alle dagen uitverkocht.

Fans zijn optimistisch over winst Max Verstappen

Het publiek dat wel een kaartje had bemachtigd, was tevreden met de aankoop. "Mooie experience, mooi geregeld en we zijn allemaal één met elkaar. Iedereen is racefan en we komen allemaal voor hetzelfde", zei de 29-jarige Melissa van Vuuren vlak voordat ze de tweede vrije training op vrijdagmiddag ging aanschouwen.

"Het is gemoedelijk allemaal. Het maakt niet uit wie waarvandaan komt, alles is goed", zei Joost van Ginkel (40). Vooral ten opzichte van vorig jaar, toen corona nog een rol speelde, is de sfeer er flink op vooruit gegaan. "Het is voller en er is veel meer te doen op het terrein. Nu is het bijna een soort festival. Er is veel meer te beleven", vinden de twee.

Ook Bart (39) en Joost (36) genoten met hun vriendengroep volop van het evenement. "De sfeer is heel gemoedelijk", vond Bart, die het vergeleek met een voetbalwedstrijd. "Maar het is niet als met Ajax - Feyenoord dat er een strijd is. We komen hier allemaal voor hetzelfde: Max!" Joost sloot zich daarbij aan en maakte zich geen enkele zorgen over of Verstappen gaat winnen komende zondag. "Zeker weten, net als vorig jaar. Oh, en volgend jaar weer, want dan zijn wij er ook weer bij."