Een baby is overleden na een aanrijding met een bestelbusje in het Friese dorp Bantega. Een vrouw raakte daarbij zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Volgens de politie botste het bestelbusje rond 13.55 uur vrijdagmiddag op de vrouw en de baby.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse op de Jachtkamp in Bantega. Er was onder meer politie, brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter. De baby is ter plaatse overleden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Er is slachtofferhulp voor de betrokkenen.