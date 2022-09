De stroomstoring in Flevoland is voorbij, laat netbeheerder TenneT weten. Om 15.10 uur ontstond de storing, waardoor het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten werd gestremd. Het hele weekend rijden er geen treinen, meldt de NS. De A6 werd vanwege de inzet van hulpdiensten afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

De politie riep weggebruikers op alle wegen in de provincie Flevoland te vermijden, zodat hulpdiensten de ruimte hadden. Onder meer de A6 werd in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat meldt rond 18.00 uur dat die weg weer vrijgegeven is. De N307 bij Dronten blijft in ieder geval tot zaterdagochtend dicht, meldt de provincie Flevoland. Er moeten nog stroomkabels worden opgeruimd.

De stroomstoring zou zijn ontstaan door kortsluiting op het net van TenneT tussen Lelystad en Dronten. Een woordvoerder van TenneT meldt aan ANP dat normaal gesproken bij een storing de stroom van de hoogspanningskabels gaat, maar dat dit vrijdag niet gebeurde. Waarom dit veiligheidssysteem niet werkte is onduidelijk, maar het gevolg was dat de hoogspanningskabels oververhit raakten. Op sommige plekken kwamen de kabels tot op de grond te hangen.

Momenteel woedt er nog brand op een hoogspanningsstation in Dronten. Brandweerploegen uit onder meer Lelystad, Emmeloord, Dronten en Elburg zijn gealarmeerd. Zij zijn druk bezig met het blussen van de brand.

Provincie Flevoland meldde eerder al dat er meerdere transformatorhuisjes in de brand staan. Daarom voert de provincie extra controles uit.

Treinverkeer gestremd, attracties in Walibi vallen stil

Treinverkeer tussen Dronten en Lelystad is als gevolg van de stroomstoring tijdelijk gestremd. ProRail heeft in totaal ongeveer 350 reizigers uit stilstaande treinen geëvacueerd. Zij worden met bussen weggevoerd. Maar doordat ook het verkeer op veel plekken vaststaat, duurt ook dat langer.

Inmiddels is duidelijk dat het repareren van de kapotte bovenleiding op het traject tussen Dronten en Lelystad het hele weekend gaat duren. Naar verwachting gaan er pas maandagochtend weer treinen op het traject rijden.

Tegen de avondspits ontstonden er flink wat files in Flevoland als gevolg van de stroomstoring. Doordat de A6 in beide richtingen dicht is, stromen andere wegen vol. Vooral rondom Dronten is de drukte te zien.

Naast Flevoland hadden ook de Gelderse plaatsen Harderwijk en Ermelo last van de stroomstoring. Daardoor vielen een aantal Gelderse bruggen uit en stroomden ook in die provincie de wegen vol. Vooral op de A1 hebben weggebruikers last van vertraging.

Ook in attractiepark Walibi Holland in Biddinghuizen bleef de stroomstoring niet onopgemerkt. Daar hebben de attracties ongeveer een half uur stilgelegen. Mensen die vastzaten in stilstaande attracties zijn veilig geëvacueerd. Inmiddels worden de attracties weer opgestart.