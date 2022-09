Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wordt officieel de nieuwe burgemeester van Eindhoven. De geboren Eindhovenaar wordt op 13 september benoemd.

In juli werd Dijsselbloem door de gemeenteraad van Eindhoven al voorgedragen als nieuwe burgemeester, maar vrijdag bevestigde de ministerraad het voorstel van minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) om hem officieel te benoemen.

Dat zal gebeuren op 13 september in het Eindhovense stadhuis. Daar zal de 56-jarige Dijsselbloem tijdens de raadsvergadering worden geïnstalleerd als burgemeester. Inwoners van Eindhoven zijn welkom om de installatie bij te wonen en Dijsselbloem te feliciteren.

De PvdA-politicus volgt John Jorritsma op als burgemeester. In het najaar van 2021 maakte Jorritsma bekend geen tweede termijn als burgemeester van Eindhoven te willen.

Dijsselbloem is sinds 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en van het Nationaal Groeifonds. Eerder was hij vijf jaar lang minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurolanden. Daarvoor zat hij sinds 2000 namens de PvdA in de Tweede Kamer.