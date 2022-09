Hoewel de meteorologische herfst donderdag officieel is begonnen, blijven de temperaturen dit weekend zomers. Het weekend wordt warm en zonnig met zaterdag een paar buien in het zuiden, voorspelt Weerplaza.

Ten westen van Ierland tolt een lagedrukgebied rond dat zorgt voor een warme luchtstroom naar Nederland. Zaterdag kan de lucht onstabiel worden, waardoor het later op de dag in het zuiden waarschijnlijk gaat regenen.

De temperaturen stijgen tot ver boven de twintig graden. Zaterdag wordt het 24 graden en warmer. Zondag voorspelt Weerplaza in het binnenland zelfs 26 of 27 graden. "Gebruikelijk in deze tijd van het jaar is zo'n 20 tot 22 graden", schrijft het weerbureau.

Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt bewolkter naarmate de dag verstrijkt. Verder staat er een zeer matige wind uit het zuidoosten.

Temperatuur stijgt tot 30 graden na het weekend

Zondag wordt het droger dan zaterdag en zien we de zon geregeld. Het kan bewolkter zijn dan zaterdag en een tikkeltje warmer, met temperaturen van 23 tot 28 graden. De wind blijft mild.

Op maandag bereikt de warmte een voorlopig hoogtepunt. Het wordt dan 26 tot 30 graden. Er is kans op een paar forse onweersbuien tegen het einde van de middag.