Vrachtwagens worden verzocht om niet langer over de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland te rijden. Daar vond zaterdagavond een dodelijk ongeluk plaats. Op verzoek van nabestaanden en omwonenden heeft de gemeente Hoeksche Waard de omleidingsroute voor vrachtverkeer aangepast.

Volgens de gemeente hebben nabestaanden en omwonenden gevraagd of er tijdelijk minder vrachtverkeer over de dijk kan rijden. Het ging hen vooral om het gebied rond het kruispunt waar zaterdagavond een vrachtwagen van de dijk afreed, met zeven dodelijke slachtoffers tot gevolg.

"Uit medeleven met en respect voor de nabestaanden en bewoners willen we aan dit verzoek voldoen", schrijft de gemeente op haar website. In overleg met het waterschap is er een nieuwe omleidingsroute uitgestippeld. Vanwege werkzaamheden in de buurt van Nieuw-Beijerland moet verkeer tot zeker 30 september worden omgeleid.

Volgens Rijnmond is de plek van het ongeluk bezaaid met bloemen. Vrijdag wordt er afscheid genomen van een aantal overledenen. De gemeente schrijft dat op veel plekken in Hoeksche Waard de vlag halfstok hangt. "Bij inwoners, (sport)verenigingen, scholen, instellingen en organisaties. Een mooi gebaar van steun in deze moeilijke tijd, dat laat zien hoe hecht onze gemeente is."

Het ongeluk voltrok zich toen een vrachtwagen vanuit stilstand de dijk afreed. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. Er wordt volop onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Dat gebeurt met onder meer sporenonderzoek. Naast dat er zeven mensen overleden, raakten zes mensen gewond.