Er worden maximaal 150 asielzoekers en statushouders opgevangen in het door het COA aangekochte hotel in Albergen, maakt de gemeente Tubbergen vrijdag bekend. Staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel) hoopte er eerder nog twee keer zo veel mensen op te vangen. Dat leidde tot grote onrust in het dorp.

Door het aantal asielzoekers te verkleinen zijn er ook geen woonunits nodig op het terrein van het hotel. Ook daarop kwam kritiek vanuit de lokale gemeenschap.

Van de 150 opvangplekken is zo'n een derde bestemd voor mensen met een verblijfsvergunning, meldt de gemeente. "Hiermee ontstaat een opvanglocatie die past bij de schaal van Tubbergen."

In oktober zouden de eerste asielzoekers in het hotel moeten arriveren. Tot die tijd is het COA bezig om de kamers van het hotel om te bouwen voor asielopvang. Zo worden de luxe bedden vervangen door stapelbedden, om meer ruimte te creëren. Het hotel telt namelijk 'slechts' 28 kamers.