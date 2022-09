Zeker 150 minderjarige asielzoekers worden van Ter Apel naar opvangplekken ergens anders in het land gebracht. Dat meldt Stichting Nidos, een organisatie die zich inzet voor jonge vluchtelingen en de locaties heeft gezocht. Het asielzoekerscentrum in Ter Apel ving eind augustus vijf keer zo veel minderjarigen zonder ouders op als is toegestaan.

Het bericht door Nidos wordt bevestigd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De eerste vijftig jongeren worden maandag naar locaties in het zuiden van Nederland gebracht. Daar kunnen ze minstens acht weken blijven.

Er verbleven eind augustus 350 kinderen in Ter Apel, terwijl er eigenlijk maar plek is voor 55 alleenstaande minderjarigen. Dat zijn kinderen in de leeftijd van dertien tot achttien jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Vijftig van hen overnachtten in een ruimte zonder bedden, zonder douche en zonder begeleiding.

Meerdere oudere, vrouwelijke en minderjarige asielzoekers hebben half augustus buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA hanteert een 'voorrangsysteem' voor deze groep asielzoekers, maar dat bleek onvoldoende om hen allemaal een slaapplek te kunnen bieden.

Nidos vraagt om 350 woningen voor opvang jongeren

Volgende week gaan nog minstens honderd kinderen naar andere opvangplekken. Nidos roept gemeenten ertoe op om in totaal 350 woningen beschikbaar te stellen aan de stichting, zodat daar jongeren kunnen worden opgevangen. Volgens de organisatie is "de veiligheid voor de groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet langer gegarandeerd" in Ter Apel.

Eerder deze week meldde de gemeente Amersfoort dat er opvang in een hotel was geregeld voor veertig minderjarige asielzoekers. Zij worden begeleid door Nidos. Die opvang staat los van de deal die nu is gesloten.